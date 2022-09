Narva muinsuskaitsjad taotlevad siseministrilt allesjäänud punamonumentide eemaldamist 

Alates 2000 aastate algusest on Narva muinsuskaitse selts palunud eemaldada Narva Pimeaiast mälestusmärk Viljandi kommunistliku kütipolgule. Mälestusmärgil olevatel kirjadel on märgitud, et just sinna on maetud 1918. aastal hukkunud punaväelased. „Vabadussõja esimeses lahingus 28. novembril 1918. aastal Narva all hukkus 83 Viljandi kommunistliku kütipolgu võitlejat ning olid maetud polgukaaslaste poolt Pimeaia kontserdi alale. Kuid mõni kuu hiljem 1919. aasta mais matsid Eesti Vabariigi võimud hukkunud ümber Siiversti kalmistule,„ teatavad seltsi liikmed siseministrile. „Nüüd, kui kõigil on selged 1918. aastal Narvas väljakuulutatud Eesti Töörahva Kommuuni ja Ukraina territooriumil 2014. aastal moodustatud niinimetatud Luganski ja Donetski „rahvavabariigi“ vahelised paralleelid loeb Narva muinsuskaitse seltsi liikmed täiesti vastuvõtmatuks jätta Narva vanalinna alale fiktiivne matmispaik – mälestusmärk Narva kommunistlikele okupantidele ning palub selle eemaldada Eesti Vabariigil Narva avalikust ruumist.“

Narvas Grafovi tänaval on memoriaaltahvel, et mälestada linna „punast“ okupanti, märgivad seltsi liikmed, kelle teatel on täiesti vastuvõtmatu jätta Narva linna memoriaaltahvel 1944. aastal toimunud linna okupeerimisest osavõtnud okupandi mälestuseks ning palub see Eesti Vabariigil eemaldada Narva linna avalikust ruumist.