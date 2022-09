Eesti ettevõtte valmistoidus tuvastati listeeria

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) toiduosakonna peaspetsialisti Olga Vassiljevi sõnul võeti toiduproov tavapärase järelevalve käigus. „24.08 võttis järelevalveametnik vähesoolasest lõhefileest proovi, mis saadeti laborisse analüüsimisele. Proovi analüüsimisel tuvastati valmistoidus vähesoolane lõhefilee (kõlblik kuni 08.09.2022) Listeria monocytogenes,“ selgitas Vassiljev.

Ettevõte Derhamn OÜ on alustanud toodete tagasikutsumisega ning teavitanud sellest nii ametit kui ka kliente. „Ametile teadaolevalt on osa antud partii toodetest laos, kuid partii MH01240885 tooteid on väljastatud ka tarnekohtadesse. Saastunud võivad olla enamus 346-st tootest,“ kirjeldas Vassiljev.

Tarbijatel, kes on kõnealusest partiist endale tooteid soetanud, palume neid tooteid mitte tarbida. Tarbijal on õigus viia need tagasi kauplejale, kust toode osteti ja nõuda tagasi toote eest tasutud raha.

Ettevõttele kehtib Komisjoni määruses (EÜ) nr 2073/2005 I lisa, I ptk, p.1.2 kriteerium 25g tootes Listeria monocytogenesest esinemine on viies osaproovis 0. See tähendab seda, et listeeriat ei tohi esineda kogu säilimisaja jooksul. Juhul, kui antud mikroorganism leitakse tuleb toode turult tagasi kutsuda.