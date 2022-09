Juhtkiri | Numbrid ei lähe kokku

Ei pea olema kogenud kaardimoor ennustamaks, et sügisel hakkavad kõik arvutama. Inimesed arvutavad, kui palju raha jääb rohkem alles, kui tulumaksuvaba miinimum tõuseb; palju sellest tuleb kohe kütteks ära maksta, kui palju maksab selle eest riik. Kuidas muudab pere-eelarvet lubatud hooldekodude reform, mille idee on tagada pensioni eest hooldekodukoht. Edasijõudnud vaatavad rahvastikutrende ja mõtlevad, kas tulevikus on oodata maksutõusu, et rohkematele inimestele pensioni maksta või kuidas tõsta õpetajate palka, muuta perearstisüsteemi jne, et tulevik oleks olevikust ikka parem ja mitte hullem.