Seisukoht | Hammastega hääletama

Vahel arutelusid kuulates, et mis ikkagi on Eesti toit, tundub see sama keeruline kui küsimus, kas enne oli muna või kana. Kahtlemata on Eesti toit kõik need juurikad, marjad jne, mis sügisel aias ja põllul valmivad või mida metsast leida võib. Kindlasti ei pea eestimaist eelistades veel taimetoitlaseks hakkama, vähemalt praegu veel jagub meil ka kodumaist liha ja piima. Kui sageli öeldakse, et tarbija hääletab jalgadega, siis Eesti toidu püsimajäämise eest saab igaüks meist hääletada hammastega. Head isu!