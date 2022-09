Milline hoiu-laenuühistu on sinu usaldust väärt?

Raha on tundlik teema. Asutused, mis pakuvad finantsteenuseid, on alati suurema luubi all olnud ja nii see peabki olema. Pangad eksisteerivad juba ammusest ajast ja on oma nimetusele – pank – korraliku usalduskrediidi teeninud. Hoiu-laenuühistute puhul see Eestis nii veel pole, sest ühistud on võrdlemisi uus nähtus ja sageli ei saada täpselt aru, mis need on ja kuidas need opereerivad.