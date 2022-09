Kuidas paigutada oma säästud nii, et neist ilma ei jää?

Krüptorahasse investeerimine on tõusuteel olnud juba aastaid. Enamasti on see populaarne noorte seas, kellel on motivatsiooni teemaga lähemalt tutvuda ning oskusi vastavaid kontosid hallata. Loomulikult teab igaüks, et krüptoraha on ebakindel. Täna tipus, homme põhjas. Kuid ka noored räägivad omavahel rahast ja küsivad üksteiselt soovitusi. Nii võib juhtuda, et krüptosse investeerinu, kellel on läinud hästi, jagab soovitusi ka teistele, kes säästud suure hurraaga ära paigutavad. Kuid unustavad krüptorahaga kauplemise põhitõe – investeeri ainult selliseid summasid, mida oled valmis kaotama.