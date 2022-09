MASINA- VÕI PÄTIKOHV? Mihhail Korb ei mäleta, millist kohvi Mailis Reps talle kodus pakkus

Mihhail Korb meenutab kohtusaalis, et käis paaril korral Mailis Repsil kodus külas, et arutada poliitiliselt tähtsaid küsimusi. Ta kinnitab, et Reps pakkus talle ka kohvi. Küll aga ei mäleta Korb, milline see kohv täpselt oli. „Kas kohv oli puruga või ilma,“ uurib prokurör. Poliitik kehitab nõutult: „Ei tea.“