„JÄRGMINE PEATUS“ | Vanuatu: elu ilma elektrita, tohutu külalislahkus ning kuidas inimesed ei tea enda ja laste vanust?

Vanuatule minnes avaneb ainulaadne võimalus reisida olevikust minevikku. Näiteks ei ole enamikes majades elektrit – vaid edumeelsemates peredes on väike päikesepatarei katusel ja elektrit mõned tunnid päevas. See tähendab, et kodudes (ja ka poodides) pole isegi külmkappi, mistõttu tuleb tarbida toitu, mis ei vaja külma. Sealjuures on nii mõnigi (ameeriklasest) turist kogu taolise olukorra pärast nii pahur, et nõuab oma elektrita hütikeses konditsioneeri…