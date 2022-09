ÕL VIDEO | Grosberg: aktiivse sõjategevuse lõpuni on jäänud 7–9 nädalat

„Kindlasti kõik juba teate esmaspäeva hommikul Ukraina kaitsejõudude pealetungi Hersonis,“ sõnas kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg. „Sisuliselt rünnatakse kahes suunas, mõningast edu on ka saavutatud, Vene esimesest kaitseliinist on läbi saadud. Pealetungi ei toimu kogu rinde ulatuses. Aktiivse sõjategevuse lõpuni on jäänud 7-9 nädalat, kuni ilm halvaks läheb.“

„Ründamine ja ründeoperatsioonid on rasked ja väga kulukad. Neli päeva on liiga vara, et suuri järeldusi edukusest teha. Kui jõutaks Dnepri jõe jooneni välja, siis oht Odessale väheneks. Vene Föderatsioon on Hersoni piirkonda rajanud kaitseliine,mis muudab selle operatsiooni keerukamaks. Edu saavutamiseks on vajalik lääne relvaabi võimalikult kiiresti,“ selgitas Grosberg.