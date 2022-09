Ärikaksik Teet Märtman pakkus kohtus välja: vangla asemel võiksin minna Ukrainasse!

„Võsareporteris“ ärikaksiku hüüdnime saanud skeemitaja Teet Märtman vilistas elektroonilisele valvele ja põgenes välismaale pakku. Kui ta tänavu kevadel Eestisse tagasi toodi ja kohtu ette viidi, siis jäi tal õigust ülegi: ma hoiatasin, et jooksen ära, ja seda ma tegingi! Kui selgus, et nüüd on ees ikkagi vanglasse minek, siis Märtmani jutt muutus.