Juhtkiri | Kõrge inflatsioon pole igavene

Muidugi tekitab selline hinnatõus eriti just talvel hakkamasaamise suhtes paljudele peavalu. Suvel eluaset kütma ei pea, kuid sügisest lisanduvaid energia-arveid võib olla keeruline tasuda isegi juhul, kui riik võtab enda kanda olulise osa lisandunud hinnatõusust. Ainuke lohutus on see, et väga pikalt kõrged inflatsiooninäitajad meid kohutada ei saa, kuna hinnahüpe käivitus juba eelmise aasta lõpust. Nii jääb inflatsioon aasta kokkuvõttes 20 protsendi kanti, järgmisel aastal ulatub seitsme protsendini ja rahuneb Swedbanki hinnangul alles ülejärgmiseks aastaks.

Seega on kõrged hinnad tulnud, et jääda, sest elektridefitsiit jääb püsima uute elektrijaamade valmimiseni, olgu siis tegu tuuleparkide või tuumajaamaga. Kuigi keskmine palk on samuti käbedalt kosunud, on kasv olnud siiski kaks korda väiksem hinnatõusust. See tähendab rahva ostujõu vähenemist.