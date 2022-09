SULAS VÄLJA: Alpidest leiti 32 aasta eest kadunud sakslase surnukeha

Mägironija Luc Lechanoine sõnas meediale, et märkas koos kaaslasega juuli lõpus Stockji liustikul ronides ühtäkki kummalisi värvilisi esemeid. „Meile oli selge, et need esemed pole looduslikku päritolu. Läksime alla, et uurida, kas seal on keegi ja kas me saame neid aidata,“ meenutas Lechanoine. Mööda liustikku alla ronides leitigi neoonvärvides riietega surnukeha. See oli mumifitseeritud, ent jätkuvalt ühes tükis. Kuurorti naastes teavitasid mägironijad kõhedast leiust politseid.