TOIDUHINNAD KIHUTAVAD STRATOSFÄÄRI! Toiduliidu juht Sirje Potisepp on ministrites pettunud: riigil pole tööstuse jaoks mingeid energiaplaane

Sirje Potisepa kirjeldusel tõid erialaliidud 16. augusti kohtumisel ministritega suurima ühise murekohana välja energiakandjate jätkuva hinnatõusu ja kättesaadavuse. Vastused muredele üllatasid liite. „Meile öeldi otse, et kõik toetused suunatakse inimestele ja kuna koalitsioonilepingus puudub punkt tööstuste osas, siis seda teemat isegi ei ole arutatud,“ ütleb Potisepp, kes enda sõnul küsis kolm korda, mis on riigi plaan A, B ja C, kui olukord läheb väga hapuks. „Murelikuks ja kurvaks teeb see, et selliseid plaane riigil ei olegi! Me läheme sügistalvele vastu suure ebakindlusega.“