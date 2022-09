President Karis kuulutas välja koolirahu: kõik algab väikestest asjadest

President Alar Karis rõhutas Paide vallimäel koolirahu välja kuulutades, et kõik algab just väikestest asjadest, mis loovad rahu meie ümber ja meie sisse. „Kuidas me teineteist hoiame ja julgustame ning muresid märkame ja lahendada aitame. Kuidas me loome toetavat ruumi, nii vaimset kui füüsilist,“ ütles riigipea oma sõnavõtus.