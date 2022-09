Küsimus | Kas koolil on õigus testimisest keeldunud õpilane koju saata?

Õiguskantsleri laste ja noorte osakonna juhataja Andres Aru: „Koolil on õigus kehtestada õpilaste ja kooli töötajate tervisekaitse abinõud kooli kodukorras, kuid neid nõudeid kehtestades peab kool järgima seadust ja silmas pidama laste õigusi. Testimine ei ole õpilastele kohustuslik. Koolil ei ole lubatud testimisest keeldunud lapsi koolist koju saata ega rakendada nende suhtes muid mõjutusmeetmeid. Kui mõni kool saadab testimisest keeldunud lapse koolist ära või rakendab selle lapse suhtes muid mõjutusmeetmeid, tuleks sellest teada anda haridus- ja teadusministeeriumile, kes valvab koolide tegevuse õiguspärasuse üle. Oma õiguste kaitseks saab nii laps kui tema vanem pöörduda ka õiguskantsleri poole. Kui mõni kool soovib spetsialistide soovitustest hoolimata masstestidega jätkata, on seda võimalik korraldada nii, et õpilastele jagatakse kiirtestid ning soovijad saavad end testida kodus.“

Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu: „Tallinna koolidel on olemas kriisiplaanid ning viimaste aastate kogemus, et hinnata testimisvajadust lähtuvalt oma koolipere olukorrast haiguskollete tekkimisel ja vajadusest tuvastada nakatumisi. Tallinna haridusamet soovitab jagada õpilastele kiirtestid, et haiguskahtluse korral oleks õpilastel võimalik end kodus testida. Laustestimise asemel lähtume terviseameti soovitusest hetkel kiirtestida eelkõige sümptomaatilisi õpilasi ja töötajaid. Kõige olulisem on aga, et haigusnähtudega tuleks jääda koju ja seeläbi panustada nakatumiste piiramisse.“