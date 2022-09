KAUAOODATUD RAPORT: ÜRO süüdistab Hiinat uiguuride inimõiguste tõsises rikkumises

Kolmapäeva õhtul avaldas ÜRO kauaoodatud aruande selle kohta, kuidas Hiina võimud vähemusrahvast tegelikult kohtlevad. Kuigi raporti mahuks on vaid 46 lehekülge, kestis selle koostamine üle kolme aasta. Kirjatöö kokkuvõtlik sõnum on siiski mõjus: Xinjiangis on pandud toime tõsiseid inimõiguste rikkumisi.