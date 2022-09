VIDEO | Maitsev ja korralik õhtusöök neljale: Lidlist toorainet ostes ei kulu isegi 10 eurot!

- Pese ja vajadusel koori kartulid.

- Keeda rohke soolaga, kuni need on peaaegu pehmed (olenevalt suurusest 10-20 minutit).

- Määri ahjuvorm õliga ning kui kartulid on pehmed, kurna ja pane vormi. Raputa peale soola ja kata võitükkidega

- Pane ahju küpsema 210 kraadi juurde.

- Lase küpseda umbes 15 minutit ning lisa juurde hakitud rosmariin, petersell ja riivitud küüslauk. Sega läbi ja pane tagasi ahju küpsema 190 kraadi juurde, kuni liha on praetud.