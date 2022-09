GAASIHIND KÄGISTAB ETTEVÕTJAID! Majandusminister: abimeetmed saavad tulla hiljemalt nelja nädala pärast

Majandus- ja taristuministri Riina Sikkuti sõnul ei ole seni valitsuskabinetis arutatud kõrgete energiahindadega toimetulekuks abimeetmeid ettevõtetele. Koalitsioonilepingus on siiski kokku lepitud, et kodutarbijatele tullakse sügisest appi. „Praegu pingutatakse selle nimel, et see lahendus kindlasti jõustuks 1. oktoobrist,“ ütles Sikkut.