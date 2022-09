Epic Drama viib televaatajad ajas tagasi – loe, mis põnevaid ajastudraamasid sel sügisel näha saab!

MURDOCHI MÜSTEERIUMID

William Murdoch, väljamõeldud Victoria-aegne detektiiv, on oma ajast ees ning kasutab Toronto kõige keerulisemate kuritegude lahendamiseks kohtuekspertiisi ja tehnoloogiat. Seda detektiivisarja nimetatakse sageli Victoria ajastu „CSI-ks“, mis on segu huumorist, intriigidest, ulmest, ajaloost ja ajastu tootmisväärtustest. Iga episood põhineb mingil määral tõsielusündmustel. 15. hooaja alguses sõidab uurija Murdoch Montreali, et otsida sealt üles oma poeg Harry, kes on sattunud Musta Käe bande võimu alla. Brackenreidi poeg on vanglast põgenenud ja pärast seal toimunud mõrva jooksu pistnud. Crabtree on ebakindlas olukorras, kui üritab Effie röövijate käest päästa. Ikka veel keelatud armusuhtesse mässitud Watts puutub aga kokku uhiuue mõrvamõistatusega. Selles hooajas räägitakse kodanikuõiguste organisatsiooni NAACP asutamisest, mis on tõesti aset leidnud ajalooline sündmus. „Murdochid Müsteeriumid“ 15. hooaja osad on eetris igal argiõhtul kell 21.15.

PR FISHERI KAASAEGSED MÕRVAMÜSTEERIUMID

Stiilse ja ülemaailmselt jumaldatud „Proua Fisheri mõrvamüsteeriumide" loojate kaasaegne Pr Fisher on selles krimidraamas stiili, glamuuri ning seikluslikkuse kehastus. On aasta 1964 ja kui kuulus tädi, keda Pr Fisher ei teadnud, Uus-Guinea mägismaa kohal kadunuks jääb, pärib hoolimatu Peregrine Fisher süllekukkunud varanduse ja peab tõestama, et tal on piisavalt nutti, et saada maailmatasemel eradetektiiviks. Kui Peregrine on olnud seni sihitu ning teinud töid, mis talle pinget ei paku, juhib saatus teda hoopis uutele radadele... Uus krimisari on eetris alates 5. septembrist argiõhtuti kell 20.30.

