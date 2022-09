VIDEO | Kaja Kallas: meie kõigi teha on see, et nii lapsed kui lapsevanemad suhtuksid õpetajatesse lugupidavalt

Seni, kuni Euroopas ei ole saadud üksmeelele, kuidas kodanike sisenemist piirata, kaalub Eesti koos teiste Venemaa ja Valgevenega piiri jagavate riikidega viisakeelu kehtestamiset riiklikul tasandil.

„Ma eile rääkisin Ukraina välisministriga ja neil läheb 300 000 pisikest last esimesse klassi. Need lapsed alustavad kooliteed õppustega varjenditesse,“ nentis välisminister Urmas Reinsalu kurba tõsiasja. Ukrainas on jagatud koolid kolmeks: need, mis lähevad kontaktõppele, teised hübriidõppele ja kolmandad, mis on nii lühikese etteteatamisega raketirünnakutest, et sinna pole ohutuse mõttes võimalik lapsi lubada. „See koledus on see kese, mille pinnalt taotleme koos samameelsete riikidega tugevamat survet Venemaale, et see sõda lõppeks.“

Reinsalu ütles, et Euroopa välisministritega oli juttu, et ajutiselt kehtestada sisenemiskeeld riikidesse, kus on kõige suurem surve Venemaa maismapiiri ületamisel. „Võin öelda seda, et Euroopa välisministrid mõistsid seda loogikat. Oleksime eelistanud üle-Euroopalist meedet, aga see arutelu jätkub.“

Reinsalu tõi välja, et Eestis on 1,3 miljonit elanikku ja 300 000 Vene kodanikku on ületanud maismapiiri Venemaa suunal alates selle sõja algusest: „Kui see oleks samas suurusjärgus üle Euroopa, siis ei saakski seda ette kujutada, sest Venemaal pole nii palju elanikke!“

Reinsalu sõnul võib eeldada, et lähimas tulevikus hakkavad kehtima täiendavad Eestisse sisenemise piirangud Venemaa kodanikele.

Keskkonnaminister Madis Kallas ütles, et üks kuumemaid teemasid ehk raiemahud tulevad arutusele 22. septembril, kus vaadatakse need üle koos RMKga. „Minu soov oleks seda teha nii, et raiemahud väheneks, aga jällegi: tegu on eriolukorraga Eestis ja kõiki asju tuleb vaadata koosmõjus, nii majadust kui keskkonnamõjusid,“ rõhutas Kallas.

Peaministrilt uuriti, kas tõesti saavad alates 1. jaanuarist peretoetust pered, kus kasvab näiteks kaks alaealist last ja üks 23aastane.