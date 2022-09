Elisa kappidest võimendite varastaja jäi vahele

Vargused leidsid aset mullu detsembrist tänavu märtsini. Kahtlusalusel pole kehtivaid kriminaal- ega väärteokaristusi. Süü hindamisel tuleb Põhja ringkonnaprokuratuuri teatel arvesse võtta, et ta on oma tegu tunnistanud ja puhtsüdamlikult tehtut kahetsenud. Peale selle on ta hüvitanud kannatanule vabatahtlikult kahju täies ulatuses. Prokurör lõpetas kriminaalmenetluse. Elisa välikappides vargil käinud inimesele määrati kohustus tasuda kriminaalmenetluse kuludena DNA-ekspertiis ja kohtupsühhiaatrilise ekspertiisi maksumus.