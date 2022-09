Kohtualusest advokaat võrdles prokuratuuri maffiaga, peaprokurör esitas advokatuuri kaebuse

„Konstruktiivne kriitika on edasiviiv ning seetõttu igati tervitatud. Küll aga on viimased postitused sisult nii prokuratuuri kui ka prokuröri pahatahtlikult halvustavad ja laimavad ning seetõttu juhin sellele ka Eesti Advokatuuri tähelepanu,“ teatab riigi peaprokurör Andres Parmas pöördumises Eesti Advokatuuri esimehe poole. 9. augusti blogipostituses võrdleb Olev Kuklase riigiprokuratuuri maffia ja autoritaarsete riikidega, märgib Parmas. „Taoline venemaalik ja inkvisitsiooniline Eesti politsei & prokuratuuri kriminaalmenetlus saab jätkuda niikaua kui Riigiprokuratuuri süüdistusosakond seab ennast seadusest kõrgemale, niikaua kui Riigiprokuratuur määratleb ennast meie RISTIISANA , kes otsustab mis on tõde ja niikaua kui tegelikkuses nende tegevuse üle mingit järelevalvet keegi ei teosta! /… / Mis on tänaseks, 22 aasta möödudes muutunud? Probleem pole mitte õiguslikus regulatsioonis vaid nendes inimestes, kes määratlevad ennast ristiisadena, kes käituvad nii nagu nad elaksid Põhja Koreas või Venemaal.“

Prokurörid juhivad kriminaalmenetlusi ning esindavad kohtus riiklikku süüdistust. „Me täidame oma ametiülesandeid riigi nimel ning Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide raames. Olev Kuklane on pikaajalise kogemusega vandeadvokaat, kellele ei saa need asjaolud olla teadmata. Igasugused võrdlused maffia ja autoritaarsete riikidega on prokuratuuri suhtes kohatud,“ seisab Parmase pöördumises advokatuuri esimehe poole. Mis puutub järelevalvet, siis prokuratuuri üle tehakse teenistuslikku järelevalvet seadustes ette nähtud korras. Samuti allub prokuratuuri tegevus kriminaalasjade menetlemisel kohtulikule kontrollile läbi kolme kohtuastme. „ Seega on Olev Kuklase oma postitustes avaldanud ebaõigeid, eksitavaid ning laimavaid ja halvustavad väiteid,“ leiab Parmas, kes soovib advokatuuri hinnangut, kas Olev Kuklase tegevus on kohane advokatuuri liikmele ning kooskõlas advokaadi kutse-eetikaga.