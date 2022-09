Prokuratuur lõpetas kelmusekahtluse alla sattunud Kaido Kaaberma suhtes kriminaaluurimise

Läinud aasta lõpus kirjutas Eesti Ekspress, et vehklemistreener Kaido Kaaberma oli avansi saamiseks esitanud kaks Venemaalt pärit üle 10 000 euro suurust tšekki, mille olemasolust väidetav väljastaja ei teadnud midagi. Prokuratuuri laekus vehklemisliidu endiste juhatuse liikmete kuriteoteade palvega uurida Ekspressi artiklis avaldatud väiteid, ütles toona ringkonnaprokurör Anneli Masing. Kriminaalmenetluse raames tehti kõikvõimalikud menetlustoimingud. „Võttes arvesse riigis kehtivat poliitilist olukorda, ei olnud võimalik koguda tõendeid ainult Venemaalt, kuivõrd rahvusvaheline koostöö Vene Föderatsiooniga on peatatud teadmata ajaks,“ selgitas prokurör Nelli Romanyuk Õhtulehele. „Inimest on võimalik süüdistada kuriteos ainult siis, kui kuriteo toimepanemine on nii kindlalt tõendatud, et selles ei jää mõistlikku kahtlust. Antud juhul kriminaalmenetluse raames kogutud tõendite põhjal ei leidnud aga tõsikindlalt tuvastamist, et vehklemisliidule esitatud arvetele on kirjutanud Kaido Kaaberma ning tegemist ei olnud reaalsete majandustehingutega,“ rääkis ta. „Süütuse presumptsioonist lähtuvalt ei piisa isiku kahtlustamiseks sellest, kui kuriteo toimepanemine tundub tõenäolisemana kui kuriteo puudumine, vaid kõrvaldamata kahtlustusi tulebki tõlgendada kahtlustatavale soodsamal viisil.“