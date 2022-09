Suured andmebaasid aitavad võrrelda keelte struktuure

IGA KEEL OMAMOODI: Keele struktuuri võib näha kui karkassi, mille najal keel koos püsib. See struktuur on eri keeltes isemoodi, mistõttu on meil raske ilma eelnevate teadmisteta aru saada, mida meile võõrkeeles öelda tahetakse. Foto: Vida Press