Juhtkiri | Kill-koll koolikell

Lastele peaks kooliteel toeks olema vanemad, kellest paljud siiralt muretsevad õpetajate käekäigu ja haridussüsteemi tuleviku pärast. Kogutakse raha, et õpetajatele kinkida susse, reise jne. Reaalsus on see, et enamikul õpetajatel pole vaja spaa kinkekaarte, vaid normaalset töökoormust ja hästi toimivaid tugiteenuseid. Samas suudab mõni vanem õpetaja elu põrguks teha. Palun, hoiame õpetajaid. Kui näete, et õpetaja on hädas, siis vanemate asjakohane tugi on hinnas.

Õnnelikud on lapsed, kes juba kevadel teavad, millise koolimaja uksest 1. septembril sisse astuda. Koolikohtade määramise segadust näitab tõsiasi, et rohkem kui pooltel Ukraina sõjapõgenike lastest pole siin ikka veel koolikohta. Eestis on muuseas ka näiteks kuueklassilisi koole ja igal aastal peavad nende lõpetajad leidma kooli, kuhu edasi seitsmendasse klassi minna ning see on paras väljakutse ka kohalikule lapsevanemale.