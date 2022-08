India õpilased andsid kehvade eksamitulemuste eest õpetajale peksa

Jharkhandi akadeemiline nõukogu kuulutas eksamitulemused välja laupäeval. See tekitas ühes Dumka rajooni internaatkoolis pahameeletormi, kuna 32 õpilasega klassist oli eksamil läbi kukkunud lausa 11. Halva hinde saanud õpilased leidsid esmaspäeval üheskoos, et tulemuses on süüdi nende matemaatikaõpetaja Suman Kumar, kes vastutas eksami praktilise poole eest. Õpetaja ning veel kaks kooli ametnikku seoti puu külge ning neile anti peksa.