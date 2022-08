Tartu õlletehas teeb ise gaasi: kümnendik vajaminevast gaasist valmib kohapeal

„Joogitööstuses kulub ühe liitri joogi tootmiseks kulub umbes kolm liitrit vett. Kui me teeme ühe liitri toodet, siis kaks liitrit jõuab kanalisatsiooni. Nüüd me laseme need kaks liitrit süsteemist läbi ja anaeroobses kääritis muundame biogaasiks, mida me saame oma energiaks kasutada,“ räägib A Le Coqi energeetik Argo Normak, miks võttis õlletehas käsile päris suure investeeringu.