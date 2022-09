Tunned, et suvi sai läbi? Pikenda oma puhkust imelises Wagenküll lossispaas!

Wagenküll lossispaa jääb pealinnast enam kui 200 kilomeetri kaugusele, mistõttu on tegemist ideaalse kohaga, kus päevaks-paariks-kolmeks linnakärast põgeneda ja niisama puhata. Wagenkülli puhul on tegemist ainulaadse lossispaaga, mis asub kaunis Taagepera kõigi mugavustega lossikompleksis. Niisiis pole see kindlasti tavapärane spaakogemus – hoopis midagi erilisemat ja meeldejäävamat! Wagenküllis veedad aega kui muinasjutus ning leiad rohkem hetki endale, partnerile või sõpradele.

Lossispaa pakub romantilist majutust kahes erinevas ajaloolises hoones – kokku 70 numbritoas ja sviidis, millest igaüks on eriline tänu oma võrratule ajaloole ja pilku köitvale arhitektuurile.

Ka Wagenkülli spaa- ja saunakeskuse atmosfäär on mõnusalt hubane, kuid samas elegantne ja luksuslik. Rahustavad helid ja meeldiv valgus mõjuvad lõõgastavalt kõikidele sinu meeltele! Loomulikult on väärt proovimist erinevate temperatuuride ja niiskustasemetega saunad ning õdusad veesilmad. Leidub ka mitmeid privaatseid lõõgastus- ja puhkealasid, mis aitavad väsimust ja stressi peletada. Taagepera kaunist ja liigrikast loodust on võimalik nautida nii päikeseterrassil kui ka aastaringi köetavas soojas klaaskupliga välibasseinis. Mis oleks romantilisem kui kallimaga koos lõõgastuda soojas välibasseinis, samal ajal kui õues möllavad sügistuuled ning värviliste lehtede tants loob mõnusa meeleolu?

Rääkimata ülimõnusatest massaažidest ja hoolitsustest! Võib-olla tahad nautida klassikalist massaaži, imelist šampanjavanni, pingetest vabastavat tšakramassaaži, turbamähist või midagi muud? Valikuid on palju ning igaüks leiab enda jaoks meelepärase. Muuseas, duaalmassaaž (teostatakse kahele külalisele samaaegselt kõrvuti massaažilaudadel) on imetore idee, mida ette võtta koos armsama või sõbrannaga!