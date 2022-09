FOTOD | Kaks diivanvoodit, mis on võitnud Eesti kodusisustajate südamed!

Enamik diivanvoodeid turul on veidi rohmakad ja kesiste proportsioonidega. Tihti ka ilma jalgadeta, ehk maani disainiga. Oot-Oot Stuudio FOLD näeb aga peale vaadates välja justkui klassikaline kolmekohaline diivan. Kõrged jalad lisavad diivanile õhulisust ja annavad seeläbi ka ruumi avarust, sest nähtav põrandapind jätkub ka diivani all. Samuti lihtsustavad kõrged jalad robottolmuimeja kasutamist.

Paari liigutusega avaneb FOLD kahekohaliseks voodiks. Magamisosa suurus on 200cm x 140cm. See on ka üks kattemadratsite standardmõõte. Kuna diivani käetugede vaheline kaugus on täpselt 2 meetrit, siis ühele inimesele piisab magamiseks ka lihtsalt seljapatjade eemaldamisest ning täielikult diivanit voodiks avada ei olegi vaja.