ISEENDA MÕTE EI SOBI? Oravad ei tahagi enam järgmisel aastal maksta peretoetust 23aastaste laste eest!

Koalitsioonileppe sünni aegu sai vaat et kõige teravamat kriitikat uue kolmikliidu otsus hakata peretoetusi maksma kuni 24aastaste laste pealt. Irvhambad hüppasid toona eelkõige kaela Isamaale. Muuseas ironiseeriti, et mõnel „lapsel“, kelle pealt ema-isa 200 eurot kuus saama hakkavad, on juba endal lapsed. See tundus lihtsalt jabur.

Loo puänt on aga, et 24. eluaasta piir ei ole tegelikult Isamaa vaimusünnitis. Nemad rääkisid koalitsiooniläbirääkimistel ikka 16. eluaastast, mis edasiõppimise puhul pikeneks 19. eluaastani, kinnitab Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.