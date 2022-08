RIIK SÜÜDISTAB ASJATA? Alexela suuromanik eitab Vene nafta importi: „Ühtegi Vene klienti meil pole.”

Nord Terminals AS on Alexela kontserni kuuluv ettevõte, kes välisministeeriumi väitel taotles erandit Vene naftatoodete importimiseks. Kontserni omanik Heiti Hääl ütleb, et ministeeriumi väide on eksitav. „See ettevõte ei ole kunagi ostnud ega müünud ühtegi tonni naftat ega naftaprodukte. Ettevõte osutab naftatoodete käitlemise teenust,” ütleb ta Õhtulehele.