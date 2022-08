KUI VAJA, SIIS PULK NINNA: õppeaasta algul koolides pidevalt koroonateste ei tehta

„Me esmaspäeval teeme suure testimise, teste meil on ja see annab mingi pildi. Aga edaspidi me lausaliselt testima ei hakka, sest praegune koroonaviiruse tüvi on ka leebem,“ selgitab Luunja keskkooli direktor Toomas Liivamägi, kuidas tema koolis edaspidi käib koroonaviiruse testimine.