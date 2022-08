Elektriratas = vabadus ruudus

Esimene emotsioon teiste abita kaherattalise sadulas oli vägev – sain hakkama! Ja sealt edasi seletamatu vabaduse tunne. Maailm on minu ees ja ootab avastamist. Tuul paitab põski ja sasib juukseid ning ma sõidan koduhoovist tänavale. Tänavalt küla või linna serva. Ja sealt aina edasi. Seda kõike muidugi mitte esimese korraga ja lõpuks tulin ikka koju tagasi. Veidi väsinuna, aga õnnelikuna, et sai nähtud uusi paiku ja inimesi, kohti, millisteni jõudmisest jalgsi liikudes ei oleks julgenud isegi unistada.

130 aastat vana elektriratas on enim populaarsust kogunud just viimasel kümnendil. Moodne tehnoloogia on teinud elektriratta võrreldes endiste aegadega kergemaks ja sõiduulatuse suuremaks. Üha rohkem inimesi on otsustanud elektriratta kasuks kas spordi- või igapäevase transpordivahendina.