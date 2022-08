Mõtlesid osta kiirmoepoest odava trenniriietuse? Siin on põhjus, miks seda vältida!

Seega on lõppkokkuvõttes kvaliteetsete trenniriiete soetamine nutikas valik – see on investeering nii rahalises mõttes kui ka iseenda heaolusse. Kvaliteetseid trennirõivaid õigesti hooldades saab neid kanda mitu pikka aastat. Sealjuures on ilusad trenniriided pea alati üks suuri motivaatoreid trenniga alustamisel või jätkamisel! Kui tunned end ilusana, mugavalt ja mõnusalt, siis tekib see soov ja tahtmine teha oma trenn ära. Ja no miks mitte ka veidi eputada ja peegli ees pilti teha? Et vaadake, mis mul seljas on, näen päris hea välja…

Just seda kõike pakub kvaliteetseid trenniriideid müüv kodumaine Peachlabel. Sealjuures ei ole Peachlabel pelgalt trenniriiete bränd – nende eesmärgiks on üksteist toetada ning näidata, et erinevad kehakujud ja kaalunumbrid on okeid. Nad soovivad, et naised tunneksid rohkem enda üle uhkust ning näeksid oma nii-öelda iluvigade asemel ainult ilu ja et see teeb neid omapäraseks. Lisaks riietele ja trenni tegemisele-liikumisele on vaimne tervis ülioluline. Kui sinu mõtted on terved, on ka sinu füüsiline keha terve. Nii kasvatabki Peachlabel oma väikest kogukonda, kus igaüks saab olla tema ise ning kedagi ei judge’ita. Selle kõige taustal ongi klientide tagasiside olnud imehea! Loomulikult on saadud negatiivseid hinnanguid, kuid valdav osa ei ole üldse tootega seotud. Toodetele tagasiside on olnud alati väga hea ja Peachlabeli pisikesel meeskonnal on selle üle siiralt hea meel!

Kuidas valida enda jaoks sobiv treeningriietus? Peachlabel annab nõu!

Tee selgeks, millist trenni sa peamiselt teed ning millist eesmärki treeningriided sinu jaoks peavad täitma. Näiteks, kui käid tihti jooksmas, siis oleks vaja kuhugi mahutada koduvõtmed ning juhul, kui oled muusikafänn või kuulad podcasti, siis peaks saama telefoni samuti taskusse libistada. Selle jaoks on ideaalsed retuusid, millel on mitu taskuvõimalust ning mis asuvad mugavas käeulatuses reie välisküljel.

Mida intensiivsem treening, seda rohkem on vaja, et nii retuusid kui ka rinnahoidja toetaks sind. Seepärast on Peachlabeli Pocketperfect mudelile lisatud värvlisse nöör, et ka rütmikate treeningute ajal seisaksid retuusid omal kohal.