TRAAGILISE LÕPUGA LSD-TRIPP: vägivaldseks muutunud sõber jäeti lumehange surema. „Kas ta hingas või mitte, ma ei tea. Minu eesmärk oli ära joosta.“

Ebaadekvaatses seisus sõbra 25kraadise külma kätte jätnud noormehe sõnumivestlused paljastavad ülima küünilisuse: „Loodan, et on dead (surnud – ingl k). Kui on dead, siis tema vastu on lihtsam mendile tunnistada, sest surnud ei saa vastata. Kui on lihtsalt kaineris, siis on oht, et paneb tanki, et sult [narkootikume] sai.“