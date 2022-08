„JÄRGMINE PEATUS“ | Minihaagisega reisiv pere: lapsed nimetavad seda koduks nii pea, kui koduväravast välja saame

Kauri sõnul pole minihaagis Eestis siiani kuigi popiks muutunud, kuid samas on see ääretult mugav. Kui nad perega ringi sõidavad, siis tulevad ka paljud inimesed uudistama ning ei jõua ära imestada, kuidas neljaliikmeline perekond sinna ära mahub. Kuidas see siis ikka võimalik on? Kaur selgitab!