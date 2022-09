MILLIST KOHTA ON VALUSAIM AUGUSTADA? „Ninaneet oli hullem kui sünnitamine. Võtan hoogu, et seda uuesti teha!“

Kas nibu- või ninaneedi panek on tõesti valusam kui sünnitamine? „Omast kogemusest võin öelda, et nibuneedi tegemine oli küll 100/10st!“ hindab neiu kümnepalliskaalal. Kahe lapse ema aga leiab: „Ma ausalt teeks enne iga kell kasvõi 100 keeleneeti, kui sünnitaks uuesti!“ Õhtuleht uuris naistelt, millisesse kohta on neeti panna kõige valusam.