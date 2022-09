SALASTAMISE ÜLIM TASE: rohepööre tõstab elektri hinda, kuid Eesti Energia ei luba oma süsinikuneutraalsuse plaani isegi kaugelt vaadata. On see üldse olemas?

Ühtede sõnul (nt Kersti Kaljulaid) on rohepööret liiga vähe, teiste meelest (nt Martin Helme) liiga palju. Selles aga vaidlust pole, et elektri ulmeliste hindade üheks põhjuseks on rohepööre ehk üleminek selliselt energiatootmiselt, kus atmosfääri paiskub miljoneid tonne kasvuhoonegaase, sellisele, kus ei paisku. Meie suurim elektritootja (loe: kasvuhoonegaaside heitja) Eesti Energia väidab, et nende nõukogu kiitis heaks strateegia, kuidas jõuda süsinikuneutraalsuse ehk null-heiteni 2045. aastaks. Seda plaani nad aga kõigi palvete, teabenõuete ja vaiete kiuste ei avalikusta. Kuidas saab 100% riigile kuuluva Eesti Energia ärisaladus olla suurem väärtus kui avalik huvi tegevuste suhtes, mis otseselt mõjutavad Eesti kliimakohustusi, atmosfääri saastamist ja takkapihta ka elektri hinda?