Riigikontroll: riik ei suuda eurotoetusi piisavalt kasutada – mullu kulutas riik ligi 600 miljonit eurot plaanitust vähem

Tänavu on esimese poole aastaga tarvitatud vaid viiendik ehk 276 miljonit eurot kavandatud välistoetustest, samas kui aasta peale kokku peaks plaanide kohaselt kulutatama ligi poolteist miljardit, leiab riigikontroll kolmapäeval avaldatud aruandes.

„Praeguse kiire hinnatõusu tingimustes kehtib põhimõte „aeg on raha“ rohkem kui varem ja iga viivitatud aasta, kvartal või isegi kuu tähendab seda, et me saame vähem koole, vähem tervisekeskusi, teid ja muud tarvilikku,“ kommenteeris riigikontrolör Janar Holm.

Mahajäämus plaanidest on pikaajalisem, sest viimasel viiel aastal, alates 2017. aastast, on riik jätnud igal aastal kasutamata keskmiselt 318 miljonit eurot riigieelarvesse kavandatud Euroopa Liidu toetusi. Rahandusministeeriumi andmetest ilmneb, et raha kasutuselevõtu tempo oli perioodi 2007–2013 Euroopa Liidu struktuuritoetuste puhul läbivalt kiirem kui lõppeval eelarveperioodil. Kui eelmisel eelarveperioodil oli kaheksanda rakendusaasta lõpuks kasutatud 89% välistoetustest, siis praegu 70%. ELi liikmesriikidest paikneb Eesti toetusraha kasutamise tempolt 15. kohal.

„Kuigi riigieelarvesse planeeritud välistoetuste rakendamata jäämine ei tähenda tingimata selle raha kaotsiminekut Eesti riigi jaoks, ei saa kasutamata välistoetusi siiski lõputult edasi lükata,“ mainis riigikontrolör Janar Holm. Näiteks on Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014–2020 struktuuritoetuste, sh maaelu ja kalanduse raha, summas 4,4 miljardit eurot lubatud kasutada 10 aasta jooksul ehk 2023. aasta lõpuni.

Euroopa Liidu toetusi koordineerivate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi sõnul lähevad välisraha kavandatud ajal kasutamata jätmisel taristuobjektid oluliselt kallimaks, jäävad ära või viibivad aastaid. Näiteks on Sotsiaalministeeriumi andmetel üle poolte esmatasandi tervisekeskuste ning paljude erihoolekandeobjektide välistoetustest ehitamine pikenenud vähemalt aasta võrra.

Ministeeriumide arvates on välistoetuste aeglase kasutamise peamiseks põhjuseks ajakadu protsessides, mis eelnevad raha avanemisele, sh viivitused toetuste kasutamise tingimuste riigisiseses kokkuleppimises. Toetuste kasutamist pärsib oluliselt ka riigihangete luhtumine. Lisaks käib järjest uute välistoetuste kavandamine ja kasutusse suunamine sama arvu inimestega riigile ilmselt üle jõu. Ministeeriumid osutavad veel, et takistavaks asjaoluks on keerulised ning sageli muutuvad riigihangete korraldamise reeglid. Samuti see, et toetuse rakendajatele riigihangetealast nõu andev Riigi Tugiteenuste Keskus ja hiljem hangete korrektsust kontrolliv Rahandusministeerium tõlgendavad reegleid kohati erinevalt.

Välisrahast tehakse investeeringuid, aga ka riigi toimimise argiseid väljaminekuid, mis võib toetustest sõltumist süvendada. Ministeeriumide sõnul on riigieelarve tegemisel tulnud järjest rohkem otsida võimalusi, kuidas anda riigi igapäevakulusid välisrahastuse kanda. Küsimus on, mis saab pikemas perspektiivis riigi tegevusvaldkondadest, kus välistoetuste rahastamise osakaal on juba praegu suur.