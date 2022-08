Politsei otsib taga Jüri Arraku ateljee sodijaid

Väärteomenetlus alustati 2020. aastal. Nimelt sodis tänaseni tabamata inimene toona septembris kunstnik Jüri Arraku Tallinna kesklinnas asuva ateljee aknad. Maaleht kirjutas, et pärast seda, kui Jüri Arrak avastas ateljee akende sodimise, ei saanud ta tegelda oma tavapärase tööga.„Aknad on mulle tööks olulised. Ma saan küll laua- ja laelambiga tööd teha, aga tegelikult vajan ma naturaalset valgust, mis tuleb akendest,“ kurtis Arrak, kes pidi tookord täis joonistatud akende pärast hämaras ateljees olema. Mees arvab, et tegemist võis olla noortega. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk ütles Õhtulehele, et Pärnu maantee ateljee akende sodimise väärteomenetlus endiselt käib.