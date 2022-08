Kas esimene tüli koalitsioonis? 23aastaste laste suurperetoetust jaanuaris ei tule. Isamaale selline lahendus ei sobi

Sotsiaalministeeriumis valmis perehüvitiste eelnõu, mis on täpselt selline, nagu koalitsioonis kokku lepiti, kuid üks punkt jäi eelnõust välja: lasterikaste perede toetusest väljumise etapiviisiliseks tegemine. Isamaa kortsutab selle peale kulmu ja on pahane, et koalitsioonilepingut ei austata.