Juhtkiri | Nõiad ja kaardimoorid on raha peal väljas

Kes oskaks küll seletada vastuolu – kuigi Eestis on kõrgeltharitute protsent väga kõrge ning PISA testidegagi anname muule ilmale silmad ette, õitseb samal ajal ebausk ning nõidade, posijate, kaardimooride ja teiste sarnaste tegelaste äri? Ebateadust ja ebausku on meie ümber ja meis nii palju, et tihti me ise ei teadvustagi seda – olgu näiteks kasvõi hirm üle tee mineva musta kassi ees.