ÜÜRATU HARIDUSKURISTIK: rohkem kui pooltel sõjapõgenike lastel pole Eestis koolikohta! „Viimane lootus minna Ukraina kooli suri siis, kui sinna lendas pomm.“

Maria on kevadel Ukrainast põgenenud kahe lapse ema. Tema noorim laps peaks minema Tallinnas kolmandasse klassi, vanem aga kuuendasse. Kindlat koolikohta pole veel kummalgi. Kooliküsimusega hakkas pere tegelema augustis. Maria ei teadnud, kuidas seda tuleb ajada, ja käis esmalt mitmes koolis kohapeal. „Koolist, mis on meie maja lähedal, öeldi, et kohti on, aga kool ei saa ise vastu võtta, peab haridusametisse pöörduma,“ ütleb ta.