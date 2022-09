Tagasi õppima: 10 kõige vajalikumat seadet ja asja, mis kergendavad kooli- ja üliõpilaste elu

Lapsevanemad mõtlevad sageli, kumba oma lapsele osta – tavalist sülearvutit või tahvelarvutit. Tavalised sülearvutid jäävad aga üha enam tahvelarvutite varju. Üks selliseid on Lenovo Tab K10. Tahvelarvuti 10,3-tolline FHD puuteekraan tagab ülikõrge pildiresolutsiooni ja seda on lihtne juhtida. Eriti mugav on see, et seadme aku tööaeg on kuni 22 tundi ning selles on integreeritud 5 MP esi- ja 8 MP tagakaamerad, mikrofon, stereokõlarid, 8-tuumaline protsessor. Suur mälumaht tagab ka selle, et teie tarkvara ja lemmikrakendused oleksid alati saadaval.