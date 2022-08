JÄTKE EESTLASED RAHULE! Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk: pole põhjendatud saata kõikidele elanikele venekeelseid tõlkeid

Keeleameti postkasti on laekunud tõre kiri Haabersti linnaosast. Sealne elanik pole sugu rahul, et tema kodukandi linnaosavalitsus läkitab talle kakskeelseid kirju. Seejuures teeb talle tuska asjaolu, et ta on enda sõnul pöördunud mitu (!) korda linnaosavalitsuse poole ettepanekuga loobuda talle saadetavatele kirjadele venekeelse tõlke lisamisest.