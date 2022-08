Marek Jürgenson | Poliitikud - aitab manitsemisest ja tähtsast sõnamulinast!

Tore kuulda, et valitsus on eesootavaks talveks „lahendusi leidnud“ ja keegi „muretsema ei pea“, aga esmalt tuleb otsa vaadata faktile, et märkimisväärne osa rahvast ei saa energiahinna kujunemisest veel isegi mõhkugi aru. Vabandust, aga mis annab teile õiguse tänitada, et „kõik peavad midagi ka ise tegema“? Tavaline inimene näeb, et elekter on talle nüüd üle mõistuse kallis ja punkt!