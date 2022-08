Küsimus | Miks sai Ukraina lipu peal jalgu pühkinud ida-virulane nii kerge karistuse?

Kohtunik Liina Pohlak: „Kohus ei mõistnud sanktsioonis ette nähtud kergemaliigilist ehk rahalist karistust. Raskemaliigilise karistuse mõistmisel võttis kohus lähtekohaks sanktsiooni keskmise määra ja arvestas, et tegemist on esmakordse selleliigilise rikkumisega, tegemist on ühe episoodiga, isik tunnistas oma süüd ja kahetses seda kohtuistungil. Sellest tulenevalt jäi karistus alla sanktsiooni keskmise määra. Liitkaristuse mõistmisel arvestas kohus vaid ühe kehtiva karistusega, sest karistusregistrist kustutatud karistusi kohus arvesse võtta ei saa. Vanglakaristuse mõistmisel lähtub kohus õiguspoliitilistest suundadest, et inimese vanglasse saatmine on viimane abinõu ja tuleb kasutusele, siis kui muud võimalikud alternatiivkaristused on ammendunud. Isik oli nõus tegema üldkasulikku tööd, mistõttu oli kohtul võimalik asendada liitkaristus üldkasuliku tööga.“