KESKERAKONNA SALARELV VALIMISTEL? Heimar Lenk: „Las panevad Edgar Savisaare esinumbriks!“

Iga partei ühed nimekamad poliitsõdurid toimetavad riigikogus. Varem on juttu tehtud sellest, kuidas Keskerakond on pidanud kohtuotsuse järgi tagastama reklaamiärimehe Paavo Pettai OÜ-le Midfield 850 000 eurot keelatud annetust. Summa aeti kokku ja maksti ära, kuid see tähendab ka arme järgmisel aastal toimuvatele riigikogu valimistele: Keskerakond suurte ajalehtede esikülgedele oma reklaamiga eriti ei trügi. Seetõttu langeb veelgi suurem panus poliitsõduritele endile ehk isiklikule rahakotile ja rambivalguses kümblemisele.