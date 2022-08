BRÜSSEL AJAB JOOMA? Endine euroametnik: „Palk oli suurem kui Eestis, meri oli põlvini ja hommikuti oli alati paha olla.“

„Seal on ikkagi Lõuna-Euroopa alkoholikultuur,“ selgitatakse Õhtulehele. See tähendab, et eriti just vein on täiesti tavaline nähtus. Mitte ainult õhtusöögi, vaid ka lõunasöögi kõrvale. „Komisjoni või parlamendi sööklas võid rahulikult lõunal veini tellida, keegi ei vaata sellele viltu.“

[…]

See tekitab ka omajagu probleeme. Üks endine euroametnik tunnistab Õhtulehele ausalt, et igapäevane kolleegidega lõõgastumine viis lõpuks kergema alkoholiprobleemini. Ta märgib, et oli siiski nii-öelda reaametnik. Ta ei käinud erinevalt poliitikutest, poliitilistest ametnikest või tippametnikest veiniga vürtsitatud õhtusöökidel, vaid alkoholi tarbiti kitsamas kolleegide ringis.

„Kuna ma elasin Brüsselis üksi, ei pidanud mõtlema, kas ma koju jõudes ikka piisavalt adekvaatne olen. Palk oli suurem kui Eestis, meri oli põlvini ja hommikuti oli alati paha olla,“ meenutab ta.