TABEL | AITAME JÄRELE VÕI PANEME KINNI? Mida teha enam kui saja põhikooliga, mille vilistlastest vaid vähesed jõuavad keskhariduseni?

Hariduslik kihistumine ei toimu pelgalt Tallinna eliitkoolide ja ülejäänud Eesti vahel, vaid on oluliselt laiem. Üle Eesti leidub põhikoole, mille lõpetajatest pea kõik jõuavad keskhariduseni, kuid on ka selliseid, kus see on pigem õnnelik erand. Vaata tabelist, kuidas on lood sinu kodukandis! Noored Kooli programmi kaudu koolidesse jõudnud õpetajad püüavad hariduslikku ebavõrdsust vähendada – ent kas sellest piisab?